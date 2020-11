Robertson se dit prêt pour Leicester

Andy Robertson se dit prêt à jouer pour Liverpool lors du choc de haut du tableau face à Leicester City, dimanche, après une pause internationale épuisante.

L'arrière gauche écossais s'est battu contre un adversaire de taille mais a aidé son pays à se qualifier pour l'Euro 2020 grâce à une victoire historique contre la Serbie.

L'absence de Robertson dans l'équipe d'Écosse lors du match suivant contre la Slovaquie a suscité des inquiétudes quant à sa forme physique, mais il est revenu pour la défaite contre Israël, et il dit n'avoir manqué le deuxième match que par précaution.

"Oui, je me sens en forme, je me sens prêt à jouer, a-t-il déclaré sur le site officiel de Liverpool. Alors évidemment, le match de jeudi pour l'Écosse a été énorme et les 120 minutes et les pénaltys m'ont coûté cher."

"Dimanche, je n'étais pas prêt et j'ai juste pris un peu plus de temps pour me remettre de ce match. Mais il n'y avait pas vraiment d'inquiétude à ce sujet. C'est juste que le [risque] de faire quelque chose de pire à l'ischio-jambier était assez élevé le dimanche et le manager avait décidé de ne pas me faire jouer. Mercredi, j'étais prêt à jouer.

"Maintenant, je suis prêt pour dimanche, je me sens en pleine forme, je me sens prêt. Je sais que certaines personnes étaient très inquiètes, mais je suppose qu'avec le nombre de blessures que nous avons subies, les gens se sont habitués. Mais je suis en pleine forme et je suis prêt."

La liste croissante des blessés à Liverpool ces dernières semaines est devenue une histoire courante, mais Jürgen Klopp a été stimulé par le retour possible de Thiago et Fabinho avant le voyage de dimanche à Leicester.

Robertson est convaincu que les autres joueurs n'ont pas été touchés par les blessures et qu'ils ont continué à travailler comme si de rien n'était.

"Rien ne change, a-t-il déclaré. Nous avons laissé les autres se concentrer sur la lecture de la longue liste des blessures et autres choses de ce genre."

"Mais les garçons qui sont en forme, nous ne pouvons nous concentrer que sur les garçons qui sont sur le terrain d'entraînement et sur ceux qui sont en forme, et qui vont jouer les matchs."

"Nous avons un grand groupe, nous avons un groupe de qualité, nous avons quelques jeunes joueurs qui ont déjà fait des progrès considérables et qui sont probablement prêts à passer à l'étape suivante."

"Si vous vous entraînez avec nous et que vous jouez avec nous, le manager et les entraîneurs pensent que vous êtes assez bon pour jouer à Liverpool et cela ne change pas."

"Écoutez, je suis évidemment dégoûté pour tous ceux qui sont blessés, surtout ceux qui sont blessés à long terme. Mais une partie de nous doit juste les rendre fiers sur le terrain et essayer de se concentrer sur notre propre jeu, et obtenir des résultats qui les aideront peut-être à garder le sourire quand ils traversent une période difficile."