Liverpool, Salah appelle à l'unité

L'ailier égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a été élu joueur du mois de décembre avant de remercier les fans qui ont toujours été derrière l'équipe et de parler de ce dont les Reds ont actuellement besoin, suite à la forme instable qu'ils ont affichée depuis le début de leur campagne de Premier League.

"Merci beaucoup, c'est une bonne chose, nous devons juste gagner les quelques matchs à venir", a déclaré Salah.

"La situation n'est pas très bonne maintenant, nous devons juste nous concentrer sur chaque match et rester unis et continuer", a ajouté le joueur de 28 ans.

Salah a terminé son discours en remerciant les fans "Je tiens à remercier les fans, tous ceux qui ont voté pour moi, nous devons toujours rester ensemble et soutenir l'équipe. Je crois que tout sera normal à nouveau".

Le roi égyptien de Liverpool est maintenant en tête du classement des buteurs de la Premier League avec 13 buts en 18 matchs, même si les Reds ont parfois subi des revers dans les résultats puisqu'ils occupent actuellement la quatrième place du classement.

Les titulaires du titre ont remporté 34 points en 19 rencontres avec 9 victoires, 7 nuls et 3 défaites et sont actuellement derrière Man Utd, Man City et Leicester City.

Liverpool a deux matchs décisifs cette semaine alors qu'ils doivent affronter Man Utd ce dimanche au quatrième tour de la FA Cup ce dimanche avant de chercher à surmonter la dernière défaite contre Burnley lors de leur affrontement avec Tottenham le 28 janvier au 20e tour de Premier League.

La défaite de Burnley était le cinquième match consécutif de Liverpool en Premier League sans victoire.

Ce résultat d'Anfield faisait partie d'une série de cinq matchs sans victoire en PL pour Liverpool, qui a vu sa série de 68 matchs dans l'élite sans défaite se terminer contre Burnley jeudi.