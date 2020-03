Liverpool se refuse de fermer les portes d'Anfield pour le coronavirus

Dans une semaine, Liverpool disputera le match le plus important de la saison, à Anfield et contre l'Atlético de Madrid. L'enjeu est une place dans les 1/4 de finale de la Ligue des champions.

Le club anglais ne veut pas que la crise du coronavirus paralyse l'équipe : Anfield restera ouvert pour les matchs contre Bournemouth et l'Atlético.

"Nous avons pris des mesures proactives, notamment en annulant tout voyage du personnel dans les pays à haut risque et en rappelant à chacun les bonnes pratiques d'hygiène par des avis placés sur tous nos sites. Nous avons également activé un questionnaire d'évaluation de la santé pour tous les visiteurs externes de tous nos centres de formation, de nos bureaux et d'autres installations communautaires que nous utilisons régulièrement", explique le club.

Liverpool a également souligné qu'"il n'y aura pas d'enfants mascottes sur le terrain" par "mesure de précaution le jour du match". "Pour les fans qui prévoient de se rendre à Anfield, il y aura des désinfectants pour les mains et/ou des lavages anti-bactériens dans toutes les toilettes d'Anfield, ainsi que des affiches d'information supplémentaires renforçant les conseils médicaux officiels pour que chacun prenne la responsabilité personnelle d'une excellente hygiène personnelle", indique le texte.

"Nous prenons également des mesures de précaution le jour du match. Tout partisan qui présente des symptômes compatibles avec le virus doit s'assurer qu'il connaît les conseils du médecin-chef sur l'auto-isolement", conclut-il.

In recent weeks, there has been a rise of confirmed COVID-19 (novel coronavirus) cases around the world.



We have several new measures in place across LFC operations to help prevent the spread of the virus and protect the health of our employees.