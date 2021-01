Liverpool se retire du mercato sans remplacer Van Dijk et Joe Gomez

Liverpool traverse l'une des périodes les plus difficiles de ces dernières années. Ils ont six points de retard sur le leader Manchester United et restent sur une série de 5 matches consécutifs sans victoire en Premier League.

Et bien que les problèmes de l'équipe se situent principalement en attaque, le marasme a commencé un peu plus tôt, avec les pertes en défense de Virgil van Dijk et Joe Gomez.

Comme l'ont rapporté certains médias anglais, comme le 'Daily Mail', les Reds ont cherché une alternative sur le marché des transferts, mais après avoir évalué certaines des options, ils ont fini par toutes les rejeter.

Ainsi, à Anfield, on commence à accepter que l'équipe terminera la saison en cours avec les joueurs qu'ils ont en ce moment, avec l'espoir que Van Dijk et Joe Gomez puissent réapparaître le plus tôt possible.