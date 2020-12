Liverpool sème Tottenham et ses poursuivants

Firmino libère Liverpool

Un but tardif de Roberto Firmino a permis à Liverpool de reprendre la tête du classement au terme d'un choc très intense à défaut d'être réellement spectaculaire.

Avec 28 points, les Reds prennent 3 points d'avance sur leur victime du soir et 4 sur Southampton et Leicester.

Tottenham pourra nourrir des regrets, ayant eu les occasions les plus dangereuses et concédé une ouverture du score un peu gag, avec ce tir de Mohamed Salah dévié et qui est retombé dans la lucarne de Hugo Lloris, impuissant (1-0, 26e).

"La meilleure équipe a perdu", a pesté José Mourinho après le match au micro d'Amazon Prime Video.

"Un nul aurait été un mauvais résultat, vu notre performance, alors vous imaginez ce qu'on ressent avec cette défaite. C'est un résultat très injuste", a-t-il ajouté, alors que Klopp a estimé que "la victoire était absolument méritée" pour son équipe.

Le second but, une tête autoritaire en pleine lucarne, sur corner, de Firmino (90e), ne doit, en tout cas, rien à personne et ce succès a le parfum des nombreuses victoires arrachées in extremis l'an dernier.

Les Spurs avaient rapidement égalisé avec un contre fulgurant et une ouverture millimétrée de Giovanni Lo Celso pour Son Heung-min plein de sang-froid pour ajuster Alisson (1-1, 33e).

Ils auraient pu virer en tête à l'heure de jeu si Steven Bergwijn n'avait pas vu son plat du pied heurter le poteau ou si Harry Kane n'avait pas raté sa tête à 5 mètres du but sur le corner qui avait suivi.

Mais Liverpool aurait aussi pu forcer la décision plus tôt, sur une frappe puissante de Sadio Mané qui a touché le haut de la transversale (70e).

Une victoire psychologiquement importante pour les tenants du titre, même si leurs rivaux n'ont certainement pas dit leur dernier mot.