Thiago Alcantara serait la recrue "parfaite" pour Liverpool afin de renforcer son équipe avant la défense de son titre de Premier League, selon Graeme Souness - l'ancienne légende du club ajoutant qu'il est "déçu" par le manque de transferts des Reds avant la nouvelle saison.

L'équipe de Jurgen Klopp se prépare à entamer la saison 2020-21 le week-end prochain, lorsqu'elle accueillera le nouveau promu Leeds United à Anfield, mais jusqu'à présent, elle n'a pas fait beaucoup d'efforts pour renforcer ses rangs. Le seul nouveau venu dans le Merseyside à ce jour est l'ancien défenseur de l'Olympiacos, Kostas Tsimikas.

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Thiago Alcantara, a toutefois toujours été associé à un changement de club à Liverpool, le milieu de terrain vainqueur de la Ligue des champions ayant fait l'objet d'une des sagas de transfert les plus intenses de l'intersaison, car il a fait preuve de réserve quant à son avenir en Bundesliga.

Souness, cependant, a exprimé sa frustration face à l'incapacité ou à la réticence des Reds à aller de l'avant avec des plans de transfert à grande échelle au cours des dernières semaines, ajoutant que sans nouvelles recrues, Klopp ne peut pas s'attendre à ce que son équipe soit sacrée une fois de plus, en particulier avec les affaires astucieuses menées par leurs rivaux, en particulier Manchester United et Chelsea.

"Le moment idéal pour signer des joueurs est celui où ils ne doivent pas être un succès instantané mais peuvent être introduits progressivement, a déclaré l'ancien joueur de 67 ans dans sa chronique du Times. Je suis donc déçu que Liverpool ne l'ait pas fait alors qu'il est champion du monde et de Premier League en titre.

"Cela a bien fonctionné avec des joueurs comme Fabinho et Robertson, qui se sont imposés après avoir passé plusieurs mois à apprendre le système. C'était du classique Liverpool quand j'y ai joué et du classique Manchester United pendant plus de 20 ans sous la direction de Sir Alex Ferguson - de se renforcer à partir d'une position de pouvoir.

"Thiago Alcantara, le milieu de terrain du Bayern Munich, serait parfait car il travaille comme un fou mais il est aussi doué techniquement. Il a 29 ans, mais il lui reste encore quelques années, peut-être trois, au plus haut niveau.

"Dans l'état actuel des choses, Liverpool est le favori pour le titre, mais je ne les vois pas s'enfuir à nouveau avec ce titre. Je m'attends à un plus grand défi, de la part de United et de Chelsea cette fois.

"United sera meilleur avec Donny van de Beek, mais la situation des gardiens de but pourrait être un problème. Chelsea a bien signé, mais voyons à quelle vitesse Timo Werner, Hakim Ziyech et Kai Havertz s'installent.

"Au-delà de cela, je ne vois pas de challenger pour le titre. Les gens font du bruit à propos d'Arsenal, mais je ne les vois pas être assez forts. Si vous me demandez maintenant, c'est mon top quatre pour le mois de mai prochain : Liverpool, City, United et Chelsea."