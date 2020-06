Steven Gerrard veut une statue pour Jürgen Klopp

Après de longs mois d'arrêt forcé, la Premier League s'apprête à reprendre ses droits, mercredi. L'occasion pour les Reds de confirmer leur titre de Champion sur le terrain, eux qui n'ont besoin que de six points supplémentaires pour s'en assurer. En neuf rencontres, les pensionnaires d'Anfield Road devraient aisément y parvenir, eux qui comptent une avance considérable sur Manchester City, de l'ordre de 25 points. Un exploit qui porte la signature de Jürgen Klopp selon Steven Gerrard.

"Je pense que Jürgen Klopp est le meilleur entraîneur du monde" , a déclaré l'ancienne gloire du club à The Athletic. "Je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui réussissent. Pep Guardiola est exceptionnel. Carlo Ancelotti est également exceptionnel et je pense qu'Everton est vraiment chanceux de l'avoir avec son CV. Je pourrais en nommer bien d'autres. Ayant eu l'expérience d'être un gestionnaire au cours des deux dernières années, vous réalisez à quel point le travail est difficile et stimulant. Je n'ai que du respect pour Jürgen" , a expliqué l'ancien chouchou des supporters de Liverpool, soulignant ensuite la gestion humaine du technicien allemand.

"La façon dont l'homme se gère, la façon dont il a été avec moi-même, la façon dont il gère ses affaires, la façon dont il se présente. Je pense qu'il a un cœur et je pense qu'il a une tête. Il travaille juste pour Liverpool. Il est venu et a fait passer le club au niveau supérieur (...) Il est humble et respectueux. Ce que vous devez prendre en considération, c'est que lorsque Jürgen a pris le contrôle de Liverpool, ils n'étaient pas près d'être la meilleure équipe du pays, ils n'étaient même pas parmi les quatre premiers (...) Pour moi, quelqu'un comme Jurgen devrait être récompensé maintenant. Il semble que dans le football, nous attendons souvent que les gens vieillissent avant que leurs réalisations soient pleinement reconnues" , a estimé l'ancien international anglais. Pour Steven Gerrard, l'Allemand mérite même une statue.

"Mais je sais que les propriétaires de Liverpool ne laisseront pas cela se produire. Lorsque Jürgen remportera la ligue, ils devraient déjà commencer à travailler sur une statue de lui", a estimé Steven Gerrard, désormais supporter assumé des Reds. "Je suis fan maintenant et je le serai toujours jusqu'au jour où j'entrerai dans une tombe. Quand ils le feront et qu'ils lèveront ce trophée, ce sera un bonheur à 100% pour moi. Je serai l'homme le plus fier de la planète" . Encore un peu de patience...