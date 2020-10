Liverpool tient le remplaçant de Van Dijk

Depuis la blessure de Virgil Van Dijk, les rumeurs vont bon train de l'autre côté de la Manche. En effet, alors que son pilier défensif ne foulera probablement pas les terrains avant la saison prochaine, il est fort probable que Liverpool recrute un défenseur central pour pallier l'absence du Néerlandais.

Et, d'après 'Mirror', les Reds auraient jeté leur dévolu sur Ozan Kabak, défenseur turc de Schalke 04. Jürgen Klopp aurait fait du joueur de 20 ans sa priorité.

Alors que la crise actuelle n'avait pas encore touché les clubs de football et leurs finances, Kabak était estimé à 40 millions d'euros. Mais la situation a évolué et Schalke traverse une période difficile, on imagine mal le club de la Ruhr refuser une offre de Liverpool, même si celle-ci est loin de 40 millions d'euros.

Toujours selon la même source, Liverpool serait prêt à passer à l'action ds quelques mois et à offrir environ 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international turc.