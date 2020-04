Liverpool voulait Odegaard

Martin Odegaard, le talentueux milieu norvégien, fait aujourd’hui les beaux jours de la Real Sociedad. Mais, il aurait pu évoluer dans un autre championnat et sous le maillot d’une équipe plus prestigieuse, à savoir Liverpool.

C’est le coach russe Leonid Slutsky, qui a dirigé Odegaard au Vitesse Arnhem, qui a révélé cette information dans une interview au quotidien russe 'Sport Express'.

"Son passage à Vitesse a été très important", a indiqué l’ex-sélectionneur russe. "Il est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'Eredivisie et avait de nombreuses offres à sa disposition. Non seulement de la Real Sociedad, mais aussi de Liverpool et de l'Ajax. C'est un honneur d'avoir eu une part dans la progression de Martin en tant que footballeur."

Odegaard, qui appartient toujours au Real Madrid, a disputé 82 rencontres et marqué 15 buts durant son passage de deux saisons et demies dans le championnat hollandais.