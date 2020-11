Ljunberg défend Mesut Özil

À l'écart du groupe depuis le début de saison, Mesut Özil pourrait ne plus vêtir le maillot des Gunners jusqu'à la fin de son contrat, en juin prochain.

Une situation qui n'est pas du goût de l'ancien joueur d'Arsenal, Fredrik Ljunberg, qui s'est exprimé sur la question pour 'The Athletic'.

"Mesut est un grand joueur de football, nous le savons. Nous avons tous des opinions différentes et tout le monde doit accepter que les gens aient des opinions différentes. Pour moi, peut-être que la façon dont le football a évolué ne joue pas en sa faveur. Disons que lorsque vous jouez à Manchester City, vous n’avez pas le ballon et devez simplement courir après eux. Peut-être avez-vous besoin de plus de joueurs athlétiques", a-t-il d'abord déclaré.

Avant de poursuivre : "Lorsque vous jouez contre des équipes qui, sur le papier, sont plus fortes que vous ou que vous pensez qu'ils auront un bloc bas et que vous avez besoin de quelqu'un pour le déverrouiller, Mesut a la qualité pour faire cela. Je pense qu'il y a une place pour un joueur comme ça dans ce genre de match".