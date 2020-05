Llorente ouvre la porte à un départ

La progression de Diego Llorente ces dernières années n'a pas passé inaperçue. Le défenseur était sur le point de rejoindre l'AS Monaco lors du dernier mercato, mais il a finalement décidé de rester à la Real Sociedad.

Llorente est conscient que l'équipe dirigée par Robert Moreno le veut toujours pour la saison prochaine. C'est pourquoi aucune porte n'a été fermée à un possible départ.

"Pour l'instant, je n'y pense pas, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Quand tout cela sera terminé [coronavirus], je verrai dans quelle situation sportive et personnelle je suis, ce que mon corps me demande et quels défis sportifs je veux relever", a déclaré le défenseur à 'Vamos'.

"Je suis très heureux maintenant, j'espère que la Liga reprenne le plus vite possible et que nous puissions nous qualifier pour la Coupe d'Europe par notre propre mérite", a avoué Diego Llorente.