Lloris : "Ce premier match est insuffisant"

Les Bleus de Didier Deschamps n'ont pas pu faire mieux que le match nul contre l'Ukraine lors de la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022 ce mercredi.

Contre l'Ukraine, les Bleus avaient ouvert le score grâce à une splendide enroulée d'Antoine Griezmann, avant de voir Presnel Kimpembe offrir un malheureux contre son camp en début de seconde période.

Hugo Lloris, capitaine des Bleus, a regretté que ses coéquipiers n'aient pas inscrit un second but en première période afin de se mettre à l'abris à la pause : "Ce qui nous a manqué ? Ce deuxième but… On aurait dû faire beaucoup plus pour aller le chercher, notamment en seconde période. On est rentrés avec un manque d’agressivité, d’intensité dans les passes et les mouvements. Et on prend ce but un peu malheureux."

"Ils ont un peu de réussite là-dessus. Derrière, on a eu du mal à trouver les solutions face à un bloc très bas. (…) Ce premier match est insuffisant. On va l’analyser puis se projeter sur le prochain", a-t-il ajouté au micro de 'TF1'. Le prochain sera dimanche contre le Kazakhstan.