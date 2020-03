"Tottenham doit écrire de nouvelles histoires en Ligue des champions"

Finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions, Tottenham rêve de réaliser un aussi beau parcours cette saison. Les 'Spurs' ont écrit une page de leur histoire la saison dernière en disputant leur première demi-finale, puis leur première finale de C1, mais échouant sur la dernière marche face aux 'Reds'. Mal embarqué après une défaite à domicile contre le RB Leipzig, Tottenham va devoir faire preuve de caractère en Allemagne pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions.

Les 'Spurs' espèrent vivre une nouvelle soirée européenne épique et réaliser un match aussi accompli que face à l'Ajax Amsterdam, en demi-finale l'an dernier, où les 'Spurs' avaient renversé la vapeur. Hugo Lloris a avoué que Tottenham doit s'inspirer de cette rencontre face à l'Ajax, mais doit se tourner vers l'avenir : "Nous devons prendre tout ce qui est positif mais je pense que cela appartient au passé, nous devons écrire de nouvelles histoires en Ligue des champions".

"Nous devons y aller et être prêts à faire le match parfait, nous devons y aller pour gagner le match. C'est aussi simple que cela. Mais l'adversaire est une très, très bonne équipe. Je ne suis pas surpris qu'ils se battent pour le titre en Bundesliga. Mais nous devons y croire. La Ligue des champions est une compétition différente. Si vous marquez un but, tout peut changer, la confiance peut changer, nous devons donc être prêts pour ce combat", a martelé le gardien de l'équipe de France, des propos relayés par 'Sky Sports'.

Tottenham n'a pas préparé de la meilleure façon son choc face à Leipzig en Ligue des champions. Les 'Spurs' ont concédé un match nul contre Burnley samedi qui les voit prendre encore un peu plus de retard sur la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions. Tottenham pointe désormais à neuf points de Chelsea. Hugo Lloris est revenu sur la prestation de son équipe et a concédé que la déception était de mise après la rencontre.

"Nous étions tous en colère contre notre performance en première période. Nous pouvons parler plusieurs heures mais c'est notre responsabilité et nous devons en montrer plus. Nous devons rester positifs. En seconde période, nous aurions pu abandonner mais nous étions toujours dans la lutte. Je ne sais pas ce qui va se passer pour le reste de la saison mais nous devons garder la foi et continuer à travailler. Nous pouvons voir que les joueurs se battent et donnent le meilleur d'eux-mêmes. La confiance n'est pas là, mais nous travaillons pour cela et nous travaillons pour terminer la saison aussi haut que possible", a conclu le capitaine de Tottenham.