LoÃ¯c Perrin souhaite prolonger avec l'AS Saint-Ã‰tienne

D’après L'Équipe', l’avenir de Loïc Perrin semblait tout tracé, lui qui devait mettre un terme à sa carrière avec une reconversion à l’ASSE. Mais le coronavirus est passé par là.

Le défenseur central des Verts n’aurait aucunement l’intention de faire ses adieux par la petite porte, à cause de cette crise sanitaire et après sa dernière apparition avec l'AS Saint-Étienne, une défaite sur la pelouse de Montpellier le 9 février dernier (0-1).

Le capitaine stéphanois désirerait donc rempiler avec son club formateur pour une saison de plus.

Le joueur aurait même rendez-vous ce lundi avec Roland Romeyer pour évoquer cette option : "Voir ce monument du club terminer comme ça, c'est impossible. Et comme l'a démontré Robert Herbin, impossible n'est pas stéphanois. Je vais le rencontrer, pour être à son écoute, et on tiendra compte de ce qu'il veut faire." a indiqué le dirigeant stéphanois.

S'il souhaite effectuer une saison de plus avec les Verts, Loïc Perrin devra sûrement faire des efforts sur le plan financier.

Le défenseur fait parti des gros salaires, mais son rendement n'est plus le même que par le passé.