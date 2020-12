Loin de la maison, Messi n'y arrive pas

Leo Messi vit des moments difficiles à Barcelone. Après une fin de saison compliquée, et un été sous tension, le capitaine du Barça vit un début d'exercice en dents de scie pour le moment.

En plus d'avoir vécu un début de saison muet, la Pulga n'arrive plus à se montrer aussi efficace qu'avant lorsqu'il se trouve loin du Camp Nou, et ses statistiques sont préoccupantes à l'extérieur.

Depuis le début de la saison passée, Leo Messi a joué un total de 21 matchs de championnat à l'extérieur du Camp Nou. Et sur ces 21 matchs, le joueur n'a inscrit que 6 buts. Et pour un joueur comme Leo Messi, cette statistique inquiète.

Et à l'exception d'un match contre Grenade en octobre 2019, le capitaine argentin a disputé la totalité des minutes de ces matchs. En revanche, Leo Messi a aidé ses coéquipiers en délivrant un total de 14 passes décisives.

L'Argentin est aussi passé par une série noire entre le 14 décembre 2019 et le 1er mars 2020, une série de cinq matchs consécutifs sans marquer le moindre but à l'extérieur de l'antre du FC Barcelone.

Depuis le début de cette saison, Leo Messi n'a toujours pas marqué le moindre but en championnat à l'extérieur du Camp Nou. Une situation ressentie par son équipe, qui a elle aussi beaucoup de mal à l'extérieur (3 défaites, 1 match nul).