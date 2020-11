Lopes, Kadewere… Les réactions après le derby

En clôture de la 10e levée de Ligue 1, l’OL a pris la mesure de son voisin stéphanois (2-1). Un doublé de Tino Kadewere a permis aux Lyonnais de renverser les Foréziens. Comme on pouvait s’y attendre, les Gones ont bombé le torse au coup de sifflet final, tandis que leurs opposants ont exprimé l’amertume devant l’issue défavorable de ce match.

Anthony Lopes (gardien de l’OL sur Téléfoot) : "Le derby, on a l’habitude dans un stade à guichets fermés. Cette victoire est pour nos supporters. On s’est mis devant le virage nord à la fin, c’est pour leur faire un clin d’œil. On sait que dans un derby, qu’on soit beaux ou mouches, on sait que ce qui compte c’est le résultat final. On a eu une belle réaction en 2e période. En première, on a eu pas mal de difficultés, même si on a eu quelques opportunités. Maintenant, on va savourer tranquillement. Le csc ? Ça fait mal. Je suis mal placé et j’ai eu un mauvais reflèxe. Mais on s’est bien repris après. Il a fallu rester concentrés et essayer d’oublier cette erreur pour ramener les 3 points. Montrer la force du caractère."

Tino Kadewere (attaquant de l’OL sur Téléfoot) : "Je pense que ça a été un très bon match de notre part. Et ce succès est très important pour nous. Le derby, il faut toujours le gagner. On a travaillé dur pour cela pendant toute la semaine. Nous sommes contents d’avoir obtenu la victoire qu’on voulait. Tout le monde a poussé pour jusqu’à la dernière minute. Ça n’a pas été facile. Mais on est contents d’avoir gagné. Il faut continuer comme ça et faire en sorte de finir en haut de tableau (...) Pour moi, c’est un moment très spécial. Mais on a très bien joué comme équipe. Marquer deux buts, j’en rêvais et je suis content que ça s’est réalisé."

Claude Puel (entraineur de l’ASSE sur Téléfoot) : "C’est le match que j’attendais de la part de mes joueurs, beaucoup d’investissement, de qualité et de situations, que ça soit en 1e ou en 2e mi-temps. Il nous a manqué l’efficacité. Et on a été malheureux sur ce second but pris. Donc beaucoup de regrets au final. Car on a su hisser notre niveau de jeu, et on est revenu avec beaucoup de valeurs et de solidarité. On n’a pas fait que défendre, on a joué également et on a produit de belles choses qui auraient mérité de se concrétiser au tableau d’affichage. Je pense que sur l’ensemble du match, on a eu beaucoup plus de situations que l’OL. On a été bien. Mais on a beaucoup de problèmes dans l’effectif, qui nous a pénalisés. Mais il y a de la qualité dans ce groupe. C’est dommage d’arrêter le championnat maintenant. On a montré qu’on est capables de bien jouer, d’être costaud. Maintenant, il ne faut pas descendre au-dessous d’un certain niveau et être en capacité de répéter ce genre de performances."

Harold Moukoudi (défenseur de l’ASSE sur Téléfoot) : "On a fait un bon match dans l’ensemble. Du moins, dans ce qu’on a pu produire par séquences. C’était pas mal. Maintenant, il faut relever la tête après la trêve et repartir de plus belle. Il faut retenir le positif de cette soirée et repartir sur de bons résultats après la coupure. On garde l tête haute. Comment expliquer notre temps faible ? C’est des détails. Un coup de pied arrêté bien joué de leur part ou un manque de concentration de la nôtre."