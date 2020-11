"L'OL manque à l'indice UEFA de la France"

Lyon reçoit Saint-Etienne ce dimanche lors de la dixième journée de Ligue 1 et Anthony Lopes était de passage ce vendredi face à la presse

Le portier Lyonnais a évoqué lle fiasco français en Ligue des Champions cette semaine et pour lui, l'OL manque à la France sur le plan continental.

"L'Europe nous manque et Lyon manque à l’indice UEFA de la France. Quand on joue en Europe ont est à 200%. Je ne dis pas qu’ils ne jouent pas l’Europe à 200% mais nous on le fait. On aimerait que les clubs français prennent des points", a-t-il asséné.

Le portier rhodanien a aussi évoqué le niveau de l'OL en Ligue 1 depuis l'entame : "On sait que l'on a vécu un mois de septembre compliqué. On doit atteindre un haut niveau avec l'OL. On ne joue pas l'Europe cette année et on doit montrer un autre visage, celui d'un OL qui gagne, qui joue et qui apporte de la fierté. Contre Lille, la deuxième période a été plutôt bonne mais on aurait dû être plus dangereux. On était très solidaires sur le plan mental et on a rapporté un point."