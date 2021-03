Lopetegui convoque tous les joueurs disponibles pour le derby de SÃ©ville

L'entraîneur du FC Séville, Julen Lopetegui, a convoqué 24 joueurs pour le derby sévillan de ce dimanche contre le Betis. Lopetegui a même appelé deux blessés, le Brésilien Diego Carlos et l'Argentin Lucas Ocampos. Seul Aleix Vidal, blessé, sera absent.

La liste proposée ce dimanche par Lopetegui est différente de celle du huitième de finale de la Ligue des Champions éliminée par le Borussia Dortmund. Cette fois-ci, le défenseur central français Joris Gnagnon, le milieu de terrain argentin Franco Mudo Vázquez et le troisième gardien de l'équipe, Javi Díaz, ont été appelés.

Dans la liste des convoqués figurent le défenseur Diego Carlos, qui a repris les entrainements avec le groupe samedi après une blessure à la cuisse droite, et l'ailier Ocampos, qui ne s'est pas encore entraîné avec le reste de ses coéquipiers à la veille du derby.

Le seul absent du groupe est le latéral droit Aleix Vidal, qui s'est plaint d'une blessure musculaire lors du match de coupe contre Barcelone au Camp Nou et a manqué les deux derniers matchs (Elche et Dortmund). Lopetegui devra faire des choix et constituer son onze quelques heures avant le coup d'envoi.

Les joueurs convoqués sont : les gardiens Bono, Vaclík et Javi Díaz ; les défenseurs Navas, Koundé, Diego Carlos, Sergi Gómez, Gnagnon, Rekik, Escudero et Acuña ; les milieux de terrain Fernando, Gudelj, Jordán, Óscar Rodríguez, Franco Vázquez, Óliver Torres, Ocampos, Rakitic, Suso et Papu Gómez ; et les attaquants Munir, En-Nesyri et De Jong.