"Lopetegui devrait entraîner un plus grand club"

Le rôle de Julen Lopetegui à Séville est très apprécié par ses collègues. Le dernier en date à ajouter à ces louanges est David Vidal, ancien entraîneur du Racing Murcia en dernière instance.

"Pour moi, c'est Julián Lopez, je l'appelais comme ça quand il était un de mes joueurs. Et il est une exception dans le monde du football car aucun gardien de but n'était un bon entraîneur et il l'est. Il contrôle les joueurs. Il devrait être dans un club encore plus grand. Je n'ai plus de relation avec lui, mais il pourrait passer parce que je l'ai sorti de Castille et amené à Logroñés, mais nous, les joueurs, sommes parfois ingrats", a-t-il déclaré sur 'Radio Marca'.

Un autre des sujets abordés a été celui de Leo Messi : "Le coach est le premier à devoir lui parler. Pour lui parler, il faut comprendre les joueurs, et Koeman le peut parce qu'il a été un joueur. Il faut donner de l'affection aux joueurs, car c'est comme ça qu'est le football, surtout avec lui, qui est numéro un."

"Cruyff était le meilleur joueur du monde et ensuite le meilleur entraîneur. Il était une exception car il a fait les deux et c'est très rare", a admis David Vidal à propos du Néerlandais.

Enfin, l'entraîneur, qui se voit bien entraîner trois ou quatre années de plus, a parlé du changement de modèle en Liga. "Il doit redevenir le premier en Europe. Il y a cinq ans, nous étions numéro un. Maintenant, nous voulons jouer la balle trop loin en arrière", a-t-il déclaré.