Lopetegui encense le Bayern

Lopetegui ne se fait pas d'idées et sait ce qui l'attend. Tout juste championne d'Europe, venant d'infliger 8-0 à Schalke 04, le Bayern Munich semble inarretable.

"Nous allons affronter la meilleure équipe du monde. On ne s'avoue pas vaincus. Nous avons beaucoup de respect pour cette équipe, mais nous sommes aussi un groupe ambitieux, joyeux et passionné. On veut donner une bonne image de nous-mêmes."

"On se dispute pas une Supercoupe d'Europe tous les jours et surtout pas contre un adversaire pareil, qui a gagné son championnat, sa coupe nationale et la Ligue des Champions."

L'entraineur est aussi revenu sur son parcours en Europa League : "Quand l'émotion prend le dessus, la raison ne fait pas le poids. Quand je regarde les équipes que nous avons éliminées, dans de telles conditions, on comprend qu'il n'y a pas de recette miracle pour gagner des trophées."

"Une équipe doit prendre les bonnes décisions à des moments clés du match. Si je devais mettre en valeur un point particulier, ce serait la mentalité. Dans les moments difficiles, il faut avoir la force mentale pour réagir."

Il s'est exprimé aussi sur le mercato : "Nous avons 15 nouveaux joueurs. Cela peut avoir l'air d'être un problème mais cela peut aussi devenir une opportunité de nous adapter rapidement à une philosophie précise."