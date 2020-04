Mariano a changé son destin il y a deux ans. Après son passage à Lyon, Séville voulait rapatrier le joueur en Espagne. Cependant, Madrid est arrivé et à tout chambouler. Lopetegui, manager du Real à l'époque, avait réclamé son retour au Bernabéu. Désormais, entraîneur de Séville, il veut l'emmener dans le sud de l'Espagne.

Ainsi, Séville reviendra à la charge pour l'Hispano-dominicain, en espérant que la deuxième fois sera la bonne, car malgré son but contre Barcelone, le joueur ne fait pas partie des plans de Zizou, l'actuel entraîneur du Real.

L'agent de Mariano, David Aranda, a évoqué à 'Marca' son transfert raté à Séville. "Il était absolument enthousiaste et convaincu que Séville serait une étape magique. Il n'avait rien d'autre en tête, mais au dernier moment, le Real Madrid de Lopetegui est entré dans la course et ils lui ont proposé le projet de sa vie", a-t-il révélé.