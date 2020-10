Lopetegui veut voir une équipe protagoniste à Stamford Bridge

Pour Julien Lopetegui, Séville doit dicter le tempo du match à Stamford Bridge si ils veulent avoir une chance. Il est aussi revenu sur les propos de Franck Lampard, qui critiquait le manque de préparation estivale de son équipe, responsable de ses mauvais résultats.

"On sait que ce ne sont pas des conditions de préparation normales. On s'adapte comme on peut pour trouver les meilleures solutions."

Il s'est exprimé sur l'ambition du club sévillan en Europe :

"La seule façon de profiter de ce match c'est de ne pas se laisser écraser par l'enjeu et d'être protagonistes, car nous sommes capables de montrer notre meilleure version. On sait que l'effectif de Chelsea est très bon et leur entraineur connait la compétition."