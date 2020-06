Lopez : "Sandro Tonali n’a pas de limites"

Sandro Tonali serait dans le collimateur de la Juventus et de l'Inter et l'entraîneur de Brescia, Diego Lopez, estime que ces deux géants du Calcio ne se trompent pas en visant un élément qui n'a "aucune limite".

Tonali, qui a joué un rôle clé dans la promotion de Brescia en Serie B la saison dernière, a encore fait parler de lui en Serie A, malgré la saison délicate qu'a connue sa formation. Situé à neuf points du premier non réléguable avant l'interruption de la saison pour cause de coronavirus, Brescia semble condamné à un retour à l'étage inférieur. Le club ne pourra alors conserver son joyau. Ce dernier ne manque pas de sollicitations et tout laisse supposer qu'il changera d'air cet été.

Interrogé sur son stratège de 20 ans par le 'Corriere della Sera', Lopez, l'entraineur des Hirondelles, a déclaré: "Il y a beaucoup de discussions à son sujet, et à juste titre, mais ce n'est qu'un jeune garçon amoureux du ballon. Je ne peux pas lui donner de conseils sur ce qu'il faut faire en dehors du terrain. En tant que joueur, je dirais qu'il peut encore s'améliorer. Il a tout, mais il peut encore s'améliorer. Il n'a pas de limites."

Quant à la meilleure utilisation de celui qu'on désigne comme le grand successeur d'Andrea Pirlo, Lopez a lâché : "Je l'apprécie vraiment devant la défense. Je le vois polyvalent comme [Radja] Nainggolan au milieu du terrain."