Loren intéresse aussi la Premier League et la Serie A

La saison est une montagne russe d'émotions pour Loren Moron, qui pourrait quitter le Betis Séville dans les prochains mois s'il continue à intéresser certains clubs importants d'Europe.

Si plusieurs clubs s'intéressent à lui, c'est en partie en raison de l'intérêt médiatique du Barça pour l'attaquant lorsque le club catalan recherchait un joker médical pour prendre la place de Dembélé dans l'effectif de Setién.

Le joueur réalise une bonne saison à Séville et selon les informations de 'AS', le joueur espagnol intéresserait aujourd'hui plusieurs équipes de Premier League et de Serie A.

Le quotidien espagnol affirme que plusieurs émissaires ont assisté à la rencontre au Villamarin contre le Real Madrid pour observer la performance du joueur. Ces clubs devront proposer entre 40 et 50 millions d'euros s'ils veulent pouvoir convaincre le Betis de le vendre.