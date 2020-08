Lorient fête son retour en Ligue 1 avec une victoire

Sur le terrain, les Merlus ont assuré pour leurs premiers pas dans l'élite après trois saisons en Ligue 2, face à une équipe de Strasbourg qui a cependant vu sa préparation fortement perturbée par neuf cas de coronavirus parmi ses joueurs.

Les joueurs de Christophe Pélissier se sont laissés surprendre en première période par un contre conclu par Mehdi Chahiri (30e), avant d'égaliser avec une tête de Yoane Wissa (51e).

Ils ont ensuite pris l'avantage grâce à un penalty obtenu et transformé par leur recrue phare de l'été, l'attaquant autrichien Adrian Grbic (60e), et ont enfoncé le clou avec Pierre-Yves Hamel (87e).

Les supporters fidèles -- priorité avait été donnée aux anciens abonnés pour respecter la jauge de 5000 personnes, ont pu continuer la fête à l'issue de la rencontre avec une cérémonie de remise du trophée de champion de Ligue 2.

Lors d'un point presse avant la rencontre, le nouveau maire de Lorient, Fabrice Loher (droite), et le président du club, Loïc Féry, ont annoncé la création d'un comité chargé de piloter les études nécessaires avant la rénovation du stade, qui devrait être achevée pour le coup d'envoi de la saison 2023/2024.

Le budget de plusieurs dizaines de millions d'euros n'est pas encore fixé, pas plus que le contour exact de la rénovation.

La vétuste tribune d'honneur, restée fermée pendant les trois années de Ligue 2, va être entièrement reconstruite, mais le maire a aussi évoqué des aménagements urbains autour du stade (parking, commerce...) et la possibilité d'une couverture pour faire de l'enceinte "un site multi-événementiel".

"Ce ne sera pas un simple relooking", a-t-il insisté. Et même si le maintien de Lorient en Ligue 1 dans les années à venir n'est jamais acquis, "on sent une équipe extrêmement structurée, un club qui a acquis une dimension qu'il n'avait pas il y a 10 ans", a-t-il assuré.