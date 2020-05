L'entraÃ®neur de Lorient s'inspire de Klopp

Arrivé l'été dernier sur le banc de Lorient, Christophe Pélissier a réussi sa mission avec brio : faire remonter les Merlus en Ligue 1. L'arrêt prématuré de la saison a entériné la monté du FC Lorient, niché en tête de la Ligue 2 durant 22 des 28 journées.

Après avoir réussi à faire monter Amiens, Christophe Pélissier est parvenu à ses fins avec un nouveau club. Auteur d'un très bon travail dans le club picard, Christophe Pélissier essaye de faire de même avec les Bretons et a révélé son modèle en terme de gestion et de management, dans une interview accordée à 'RMC Sport'.

"Mes inspirations ? Suaudeau, Denoueix, Gourcuff ? Les personnes que vous citez ont inspirées tout le monde dans leur qualité de jeu et de réflexion. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était des entraîneurs dont je m'inspirais. Je regardais ce qu'ils faisaient, alors que j'étais à un niveau bien plus bas à l'époque. Aujourd'hui, celui que j’observe beaucoup c'est Jürgen Klopp à Liverpool. C'est quelqu'un qui arrive à fédérer un groupe par rapport à ce qu'il demande. Quand on voit l'intensité que les joueurs mettent dans cette équipe ! Et il l’avait déjà fait à Dortmund. À l’heure actuelle, mon inspiration vient de son mode de management car il arrive à tirer la quintessence du groupe à chaque fois", a révélé l'entraîneur de Lorient.

Christophe Pélissier espère conserver son groupe actuel pour la saison prochaine en Ligue 1 : "L'idée directrice va être celle qui m'anime toujours. J'ai envie que mon équipe, quelle que soit la division, à domicile ou à l'extérieur, impose quelque chose et crée une passion et de l’intensité. C'est toujours ma philosophie. Je veux qu'on soit acteur. Certes, on va aller en Ligue 1. Ça va être difficile, mais on ne va pas y aller pour subir. On a pratiquement tout le groupe qui est sous contrat à part Jimmy Cabot qui nous a annoncé qu'il souhaitait partir. Le meilleur des recrutements, notamment quand il y a une réussite, c'est d'essayer de garder le plus de monde possible".

"Les joueurs se sentent bien à Lorient et la volonté du club est de garder cette ossature-là. Après, il y aura d'autres paramètres comme la crise économique. Mais ça ne doit pas être un frein. Il faudra avoir d'autres idées. On a la chance d'avoir un centre de formation qui travaille très bien aussi, des joueurs comme Enzo Le Fée qui a 20 ans, des joueurs qui avaient été prêtés… La Ligue 1 peut être un tremplin pour eux. Il va y avoir des discussions avec Sylvain Marveaux, qui est en fin de contrat. Pour Yann Kitala, qui appartient à Lyon, et Armand Laurienté, à Rennes, nous ne sommes pas décideurs. C’est trop tôt pour en discuter", a ajouté l'ancien entraîneur d'Amiens.