Lorient crucifie le PSG

Première défaite de l'ère Pochettino pour Paris, renversé par Lorient au terme d'une prestation bien décevante. Un doublé de Neymar sur penalty n'aura pas suffi.

Sous la pluie bretonne, c'est Lorient qui entame mieux la rencontre en se projetant régulièrement vers l'avant face à des Parisiens peu inspirés dans le jeu. Le premier frisson est l'œuvre de Grbic, qui teste Sergio Rico sur une frappe de l'entrée de la surface, mais la doublure de Navas répond d'une belle parade.

Le PSG n'est pas au mieux et concède finalement l'ouverture du score plutôt logiquement au terme d'une action marquée par plusieurs erreurs défensives. Le ballon est perdu par Danilo aux abords de sa surface et profite à Abergel, qui trompe Rico d'une frappe en taclant en pleine lucarne (1-0, 36e).

Les hommes de Mauricio Pochettino tentent peu à peu de sortir de leur torpeur, eux qui n'ont jusqu'alors pas cadré la moindre tentative. Sur l'un des rares décalages dans la surface, Neymar est fauché par Mendes, en retard, et s'offre l'opportunité de ramener son équipe sur penalty, juste avant la pause (1-1, 44e).

Une première période poussive, et une deuxième qui repart globalement sur les mêmes bases. Une nouvelle fois, c'est sur penalty que les champions de France vont faire la différence. Interpelé par la VAR, M. Stinat ne bronche pas sur une main litigieuse de Mendes. Pas de doute en revanche deux minutes plus tard, quand le pauvre Mendes est surpris par Icardi et fauche l'Argentin dans sa surface. Neymar ne tremble pas pour sanctionner (1-2, 58e).

Séduisants pendant près d'une heure, les Lorientais semblent alors avoir laissé passer leur chance. Car en face, Paris essaie de montrer davantage pour faire le break, mais la tête plongeante d'Icardi trouve un bon Dreyer sur sa route.

Mais les Merlus continuent d'y croire et sur une percée, Yoane Wissa résiste au tacle de Presnel Kimpembe pour aller battre Rico de près pour la deuxième fois de l'après-midi (2-2, 80e).

La fin de match est difficile pour des Bretons recroquevillés devant leur but, mais la frappe en pivot de Kurzawa frôle le poteau sans rentrer, et Mbappé ne trouve ensuite pas le cadre à la suite d'un corner. De l'autre côté du terrain, Paris se fait encore peur sur un coup-franc de Gravillon juste à côté.

Avant d'être définitivement puni sur un contre mené par Moffi, parti seul battre Rico alors que tous les Parisiens étaient dans le camp adverse (3-2, 90e+1). Lille peut prendre seul la tête du classement en cas de victoire face à Dijon.