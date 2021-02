Les Merlus poursuivent leur remontée

Dans le bas du tableau, où la lutte fait rage pour le maintien, le FC Lorient est assurément l'équipe en forme du moment. Invaincus depuis trois matches et tombeurs du Paris Saint-Germain fin janvier (3-2), les Merlus retrouvent des couleurs ces dernières semaines. Sur leur lancée, ils entendaient donc confirmer ce samedi soir.

En cas de victoire face au Stade de Reims, le FC Lorient avait l'opportunité de passer devant le FC Nantes et de sortir de la zone rouge. Au Moustoir, la solide défense des visiteurs a d'abord posé de sérieux problèmes aux locaux. Au cours d'un premier acte de faible facture, Reims s'est même montré le plus dangereux.

Un sauveur nommé Laurent Abergel

Si les approximations techniques et la frilosité des deux adversaires n'a pas permis un spectacle de qualité, Boulaye Dia (6e) et Mathieu Cafaro (35e) ont fait passer de légers frissons dans la défense lorientaise. Toutefois, le premier cité n'a pas été en mesure de cadrer sa tentative, tandis que le second n'a pas bénéficié d'un pénalty.

Au retour des vestiaires, Lorient est rapidement parvenu à faire la différence. Trouvé aux abords de la surface de réparation, Laurent Abergel, déjà buteur face au PSG, n'a laissé aucune chance au portier adverse en trouvant le chemin des filets d'une frappe puissante du pied gauche (53e). Lorient avait fait le plus dur !



Restait à bien défendre et à tenir le score. Les hommes de Christophe Pélissier, bien aidés par le manque d'idées de leur adversaire du soir, y sont parvenus sans trop avoir à forcer. Avec 3 victoires lors des 4 derniers matches, le FC Lorient confirme sa bonne forme du moment et se donne enfin un peu d'air au classement.