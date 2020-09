OFFICIEL : Loris Karius retourne en Allemagne

Quatre ans après l’avoir quitté, Loris Karius est de retour en Bundesliga. L’ancien portier de la sélection allemande espoirs vient d’être prêté pour un an par Liverpool à l’Union Berlin.

Karius (27 ans) avait déjà été cédé temporairement par les Reds durant les deux dernières saisons. Il avait évolué en Turquie, du côté de Besiktas (67 matches joués).

En retournant en Allemagne, il espère retrouver le niveau qui était le sien lorsqu’il jouait à Mayence. Parce qu’à Liverpool, il n’a jamais vraiment convaincant, frustrant son compatriote Jurgen Klopp. Il ne compte d’ailleurs que 29 apparitions en deux saisons de Premier League.

Pour rappel, Karius s’était fait remarquer lors de la finale de Ligue des Champions 2018 en commettant une énorme erreur qui a conduit sa formation de Liverpool à la défaite face au Real Madrid (1-3). Une grosse bévue dont il ne s’est jamais vraiment remis et qui a précipité son départ d’Anfield.

