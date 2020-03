Lors des trois défaites du Real Madrid en Liga, Valverde était sur le banc

Fede Valverde a tout Madrid à ses pieds. Pour son courage, son football, sa bravoure, son énergie. Ce sont des qualités qui manquaient beaucoup au stade Benito Villamarín. Comme à Ciutat de València et Son Moix. Les trois seules défaites en championnat ont un point commun : l'absence de l'Uruguayen dans le onze de départ.

Le Real Madrid est une trop grande équipe pour réduire ces trois défaites à sa présence, il y a de nombreux facteurs qui doivent coïncider pour que cette équipe perde, encore plus contre des équipes en bas du classement et avec moins de talent. Mais c'est un fait.

La défaite contre Majorque et Valence a eu le même résultat, 1-0. Et lors des deux matches, Zidane a été contraint de faire entrer Fede Valverde alors qu'ils étaient déjà menés 1-0. Mais il n'a eu que quelques minutes pour changer de scénario : 24 contre Majorque (Lago Junior avait marqué à la 7e minute) et neuf à Valence.

Zidane l'a fait rentrer à Séville après le but de Morales, il était donc clair qu'il l'a fait entrer pour essayer d'obtenir au moins un point.

A Villamarin, il lui a donné onze minutes et a été le troisième changement, le dernier recours à la palce de Modric pour essayer d'aider l'équipe à revenir au score. Quelques minutes plus tard, le but de Tello est arrivé après l'échec précédent de Benzema.

Fede Valverde est encore jeune, bien qu'il se soit révélé être un joueur clé au milieu de terrain et qu'il nous ait fait oublier l'envie de voir Pogba porter la tunique blanche. Avec lui dans le onze de départ des matches de la Liga, le Real Madrid a enregistré 11 victoires, cinq nuls et aucune défaite.