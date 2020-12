Le LOSC bientôt vendu par Gérard Lopez !

Le déplacement du LOSC sur la pelouse de Dijon, ce mercredi soir (21h), promet de se faire dans un contexte particulier. Leader de la Ligue 1 et futur adversaire de l'Ajax Amsterdam en seizièmes de finale de la Ligue Europa, Lille est une équipe qui tourne à merveille sportivement, portée par l'entraîneur Christophe Galtier.

Néanmoins, force est de constater qu'en coulisses, la situation est bien différente... En effet, 'L'Equipe' révèle ce mercredi que la situation financière des Nordistes va pousser Gérard Lopez, président du LOSC, a vendre le club. "Gérard Lopez, poussé vers la sortie, va vendre le club", annonce mot pour mot le site du journal ce midi.

Toujours selon 'L'Equipe', c'est le fonds d'investissement Elliott, principal bailleur de fonds du club, qui est en cause. Face à l'importante dette du club, celui-ci réclame des comptes, dans un contexte rendu plus compliqué encore par la crise sanitaire. En France, la polémique liée à la rétractation de Médiapro n'incite pas non plus à l'optimisme...

Communiqué de presse déjà prêt, Olivier Létang fortement pressenti

Depuis mardi soir, des négociations auraient démarré entre les différentes parties concernées. "Les pourparlers se poursuivent en cette fin de matinée. Ils doivent aboutir d'ici mercredi soir, au mieux, dans quarante-huit heures, au plus tard", précise le quotidien national dans son information exclusive publiée en milieu de journée.

Le communiqué de presse annonçant officiellement la nouvelle serait déjà prêt, signe de l'imminence de la vente. "Il indiquera qu'une nouvelle structure, présentée comme un nouveau fonds, rachète la dette", précise L'Equipe. Pour rappel, le passage du LOSC devant la DNCG était prévu ce mercredi. Il a été reporté.

Quid de la succession de Gérard Lopez ? L'arrivée d'Olivier Létang, ancien président du Stade Rennais, un temps annoncé proche des Girondins de Bordeaux cet été, apparaît comme imminente selon plusieurs sources concordantes. Reste à savoir dans quelle mesure les joueurs seront impactés par ces mouvements internes, alors que l'équipe entraînée par Christophe Galtier réalise un début de saison des plus prometteurs et qu'un affrontement décisif se profile dimanche soir face au Paris Saint-Germain.