Neutralisé par Lyon, Lille laisse filer le PSG au classement

L’affiche entre Lille et Lyon a tenu toutes ses promesses, ce dimanche au Stade de Pierre Mauroy. Les Dogues et les Gones se sont livré un beau combat, au terme duquel ils se sont quittés dos à dos (1-1). Jouant à domicile et profitant de la confiance qui les anime en ce début de saison, les Nordistes ont été plus conquérants, mais leurs opposants ont fait ce qu’il faut pour repartir avec au moins un point.

Sur la lancée de ses belles prestations récentes, l’équipe de Galtier a donc livré une jolie copie, et qui aurait pu déboucher sur un succès. Malheureusement pour elle, le dernier geste lui a manqué sur les phases offensives, car seule la frappe enroulée de Jonathan Bamba à la 22e minute a terminé dans la cage. Les autres tentatives, et il y en a eu une flopée, ont toutes fini a côté (37e et 66e) ou ont été stoppées par Anthony Lopes.

Le gardien lyonnais a réalisé deux énormes sauvetages. À la 26e, il s’est envolé pour détourner un essai de Burak Yilmaz. Et à l’heure du jeu, le Portugais s’est mis en évidence en neutralisant un tir lointain de Bamba. Sans lui, il n’est pas sûr que l’OL aurait réussi à assurer le nul.

Lyon était venu à Lille avec des ambitions, mais son plan est tombé à l’eau lorsqu’il s’est retrouvé en infériorité numérique au début du deuxième acte suite à un rouge récolté par Marcelo. Il a fallu alors défendre corps et âme pour ne pas repartir bredouille chez soi. Chose que les Rhodaniens ont su assurer finalement, avec notamment l’incorporation réussie du champion d’Afrique Djamel Benlamri.

Le scénario du match aurait pu être différent si à la 21e minute Karl Toko-Ekambi n’avait pas manqué son duel avec Mike Maignan (0-0). C’était juste avant l’ouverture du score lilloise. Le Camerounais n’était pas en réussite. En revanche, son coéquipier Houssem Aouar a eu de la chance sur sa frappe à la 41e. Légèrement déviée par Celik, elle a fini au fond des filets.

C’est sur un score de 1-1 que les deux équipes se sont séparées. Avec ce résultat, Lille laisse échapper le PSG au classement. Mais, la satisfaction est là malgré tout, surtout que les Nordistes restent toujours invaincus. Lyon rate l’occasion d’intégrer le Top 5 mais c’est un bon point de gagné pour Depay et ses coéquipiers.