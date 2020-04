"Je suis prÃªt Ã  rejouer immÃ©diatement"

Le temps est parfois long pour les joueurs de Ligue 1 en cette période de confinement. Si certains sont sceptiques concernant la reprise du championnat, d'autres ont hâte d'en découdre de nouveau. Dans une interview accordée au site officiel du LOSC, Victor Osimhen, confiné à Lille, a donné de ses nouvelles. Le meilleur buteur de Lille cette saison, avec dix-huit buts toutes compétitions confondues, a hâte de reprendre la compétition et se dit prêt à le faire dès la fin du confinement.

"Tout va bien. Je m'entraîne, je reste en bonne forme physique. Je suis les règles de sécurité et je suis certain que le confinement est la meilleure chose à faire actuellement. Je suis content de suivre le plan d'entraînement donné par le staff. Je fais aussi des cours de fitness. Tout est mis en place pour garder la forme, mais évidemment, c'est différent de quand on est sur le terrain avec ce groupe de joueurs, ce groupe fantastique", a expliqué le buteur du LOSC.

"Je suis toujours impatient de retourner sur le terrain. Tu sais, entendre les supporters chanter, communiquer avec eux et avec mes coéquipiers... Tout ça me manque, explique le buteur lillois, un brin nostalgique. C'est important pour nous et je pense que le reste de mes coéquipiers sont eux aussi impatients de revenir, comme moi. Pour le moment, nous devons rester chez nous, confinés, en bonne forme. Bien sûr, je suis prêt à rejouer immédiatement. Je suis impatient de revenir sur le terrain", a ajouté l'attaquant nigérian.

Victor Osimhen avoue être en contact et être proche de ses coéquipiers en cette période de confinement : "Je parle avec mes partenaires. Je sais qu'ils vont bien et c'est l'essentiel. Le capitaine, José Fonte, vérifie qu'on reste tous bien en forme. C'est très important pour nous de l'avoir. La situation est difficile, mais nous sommes soudés. Et je suis heureux de pouvoir leur parler chaque jour lors de conférences téléphoniques car c'est important de garder le lien qui nous unit les uns les autres".

Enfin, l'attaquant du LOSC a envoyé un message de remerciement aux supporters du club : "Supporters, je voudrais vous dire merci pour votre soutien durant la saison. J'ai vu plusieurs messages de votre part sur les réseaux sociaux. C'est très motivant pour nous d'avoir votre soutien. Encore merci pour tout, et surtout, restez en sécurité, suivez les conseils des médecins. Très bientôt, tout sera de retour à la normal. On pourra vous retrouver, partager de nouveaux moments tous ensemble. Prenez soin de vous car vous êtes très importants pour nous !".