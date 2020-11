Löw et Neuer préviennent l'Espagne : "On peut être confiants"

Le 17 novembre, l'Espagne doit impérativement battre la Mannschaft pour finir en tête du groupe D de la Ligue des Nations. Les hommes de Joachim Löw, qui viennent de battre l'Ukraine 3-1 et qui ont vu leurs futurs adversaires buter face à la Suisse, sont confiants.

Les déclarations du sélectionneur et de son gardien suite à la victoire contre l'Ukraine vont en effet dans ce sens. "L'objectif est d'aller en Espagne et de se convaincre qu'on y va pour gagner et pas juste pour défendre notre première place" a assuré le technicien.

"On est en tête du groupe et on peut être confiants en allant en Espagne", a affirmé Manuel Neuer. Les Allemands occupent en effet la première place du groupe D de la Ligue des Nations avec seulement un point d'avance sur les hommes de Luis Enrique.

En cas de victoire, la Mannschaft confirmerait sa première place. L'Espagne devrait alors se contenter de la deuxième place, voire de tomber au 3e rang en cas de victoire de l'Ukraine en Suisse.