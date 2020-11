Löw ferme la porte à des cadres allemands

Joachim Löw s'est montré ferme et très clair en conférence de presse ce lundi, certains joueurs cadres en club ne seront plus sélectionnés pour représenter l'Allemagne.

C'est notamment le cas de Mats Hummels (Dortmund), Thomas Muller (Bayern Munich) et Jerome Boateng (Bayern Munich) : "Nous avons décidé de ne plus appeler ces joueurs et cela ne changera pas. Nous ne pouvons pas faire demi-tour maintenant. Si une situation totalement nouvelle se présente l’année prochaine en raison de l’absence de joueurs importants, je devrai peut-être la réévaluer et réfléchir à des scénarios alternatifs mais ces joueurs non." voilá ce qui est dit.