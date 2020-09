"Löw m'a conseillé de signer à Chelsea"

Le sélectionneur allemand Joachim Low a conseillé à son joueur Timo Werner de rejoindre Chelsea. L'ancien joueur de Leipzig a avoué avoir discuté avec son sélectionneur, celui-ci lui aurait fait comprendre que le projet qu'il trouvait le plus intéressant était celui de Chelsea.

"Le sélectionneur trouve le projet que Chelsea met en place ici à Londres très intéressant et c'est pourquoi il m'a conseillé de faire ce choix", a déclaré l'attaquant allemand.

"Avec Chelsea, j'ai vu que je pouvais jouer et faire partie des titulaires de l'équipe. Avec ce projet, je peux grandir", a poursuivi celui qui a débuté comme titulaire les deux premiers matchs de championnat.

"Chelsea n'est peut-être pas au même niveau que des équipes comme Liverpool et Manchester City pour le moment, mais lorsque vous voyez les jeunes joueurs ici, vous pouvez constater l'évolution vers cet objectif et il est absolument atteignable dans les années à venir", a-t-il conclu.