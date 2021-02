Lucas Digne vise l'Euro

Absent lors de la Coupe du Monde 2018, Lucas Digne s'est peu à peu installé dans le onze type de Didier Deschamps, avec neuf titularisations sur les dix-sept derniers matchs.

Au micro de 'RMC Sport', le latéral des Toffees a avoué faire de l'Euro 2021 son grand objectif cette saison.

"Ça fait longtemps que je suis en équipe de France maintenant, je m’y sens vraiment bien. J’ai 35 sélections, ce n’est pas rien, je me sens vraiment à l’aise dans cette équipe. Il faut que je continue comme ça, cela fait partie de mes objectifs. (…) Depuis que je suis arrivé à Everton, je pense que j’ai passé un cap. Je joue mon meilleur football, je suis dans mes meilleures années. J’essaie de faire mon maximum pour être le plus complet possible. Je sais que c’est très important d’être un bon défenseur et un bon contre-attaquant. Il faut savoir trouver le juste milieu", a-t-il confié.

Digne devra néanmoins faire face à la rude concurrence à son poste en équipe de France, avec les frères Lucas et Théo Hernandez mais aussi Benjmain Mnedy et Ferlandy Mendy.