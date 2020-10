Lucas Hernandez lÃ¢che ses vÃ©ritÃ©s

Sauf retournement de situation de dernière minute, Lucas Hernandez devrait entamer sa deuxième saison au Bayern Munich. Le latéral tricolore a fait l'objet de plusieurs rumeurs de départ cet été en raison de ses pépins physiques et surtout, de la montée en puissance du Canadien Alphonso Davies.

Très souvent envoyé du côté de Paris, le natif de Marseille a tenu à rétablir ses vérités dans une interview à 'Onze Mondial'.

"Si Mbappé a vraiment essayé de me convaincre de venir au PSG ? Non, on parlait un peu entre nous pour voir ma situation, savoir comment ça se passait ici pour moi. Mais on n’a jamais parlé sérieusement de Paris. Ils [Bayern Munich] m'ont fait confiance en payant une énorme clause et en me faisant signer un contrat de cinq ans. Et moi, je veux leur rendre cette confiance sur le terrain, je vais essayer d'aller au bout de mon contrat. Dans le foot, on ne sait jamais, mais pour l'instant, je suis ici, je me sens bien et je veux continuer pour récupérer ma place. Et je sais qu'un jour, je pourrai la récupérer. C'était impossible pour moi de partir comme ça au bout d'un an. Je reste et je vais m'imposer. Pour le futur, on verra plus tard", a-t-il indiqué.

L'ancien de l'Atletico Madrid a également évoqué la finale de la Ligue des champions, remportée face au PSG. "Ça a été un grand tournoi du PSG et du Bayern. Mais en finale, on a plutôt maîtrisé le match, puis il y a eu ce but de Kingsley. C’est ce qui a fait la différence. Après, Paris a bien joué, ils ont appliqué les consignes de leur coach. En face, ils avaient une grande équipe, le Bayern. En huitième, en quart ou en demi, on a été très supérieurs à nos adversaires. Et en finale, on a continué à jouer notre football, c’est ce qui a fonctionné", a-t-il déclaré.