"Le Bayern est un club particulier"

L'international tricolore confie notamment avoir été impressionné par les installations du club munichois.

"Je suis très heureux de ces titres. Sur le terrain, je suis très concentré. Je peux toujours gagner et atteindre le maximum de mes capacités. Mais dans la vie privée, je suis très calme. Je suis une personne détendue et amicale. Ici à Munich, tout est plus grand qu'à l'Atlético de Madrid", a estimé Hernandez.

"Le FC Bayern est un club très particulier. C'est un très grand club, mais tout le personnel et l'équipe forment une grande famille. Les supporters sont également incroyables", a ajouté Hernandez.