"Lucas est le principal problème du Bayern"

Didi Hamann a vivement critiqué le transfert record du Bayern, Lucas Hernandez, au micro de 'Sky90'. Pour l'ancien international allemand, le Français ne convient pas à la prestigieuse formation munichoise.

Hamann a décrit Hernandez comme "le plus gros problème à résoudre du Bayern pour la saison prochaine. Dès maintenant, vous devez vous dire vous pouvez trouver une solution pour l'été". L'ex-joueur de Liverpool et de Manchester City a poursuivi : "Je suis ravi de voir comment les choses se passent pour l'instant. Hansi Flick ne fera pas sortir David Alaba. Et je ne le vois pas être associé à Alaba."

Hamann va même plus loin dans son raisonnement en indiquant que le départ de l'ancien joueur de l'Atlético ne serait pas une si mauvaise idée pour son ancien club. Les Bavarois "ne se plaindraient pas si un club anglais venait et payait une partie de la somme que le Bayern a payé pour ses services".

Après plusieurs blessures à répétition cette saison, Hernandez n'est désormais qu'un simple remplaçant au sein de l'équipe munichoise. Au poste d'arrière gauche, il passe derrière David Alaba et Alphonso Davies. Lors du match contre Borussia Mönchengladbach, samedi dernier, le champion du monde a, certes, commencé dès le début, mais a été remplacé à la 62e minute.