Lucas Hernandez se sent bien au Bayern

Au Bayern Munich depuis deux saisons maintenant, Lucas Hernandez aurait pu quitter le club lors du mercato estival. Avec une saison 2019-2020 difficile, un départ semblait proche et plusieurs clubs s'étaient alors intéressés au Champion du Monde 2018.

Toutefois, pour l'international français c'est clair, il se sent bien au Bayern, et un départ de la capitale de Bavière était loin d'être envisagé, notamment en raison de la confiance accordée par ses dirigeants.

"J’ai toujours senti la confiance du club, que ce soit de la part des dirigeants, de l’entraîneur ou de mes coéquipiers. Ils m’ont dit qu’ils comptaient sur moi. Quand j’ai tenu à savoir quelles étaient mes perspectives, j’ai vite été rassuré. Pas une seule seconde je n’ai envisagé un départ précipité. Je voulais à tout prix me battre pour regagner ma place de titulaire et enchaîner le plus possible pour rendre la confiance que le club m’a accordée en me recrutant l’année dernière", a-t-il déclaré.