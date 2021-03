Lucas Moura a confiance en Mourinho

José Mourinho traverse une période difficile à Tottenham. Il a été beaucoup touché par la remontada subie face au Dinamo Zagreb en Europa League et des informations en provenance d'Angleterre indiquaient que le vestiaire doutait de lui. Heureusement pour le Portugais, Lucas Moura est fidèle et l'a fait savoir après la victoire contre Aston Villa.

"Ça a été une très mauvaise semaine pour nous, on s'est sentis très mal. Hier soir (en référence au match contre Aston Villa), on a montré notre nature, notre attitude. Ce qui est bien avec le football, c'est que tu n'as pas le temps de pleurer. On a agi différemment, on a mérité de gagner et j'en suis très heureux", a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par des médias anglais comme 'Evening Standard' ou 'BT Sport'.

"On croit en l'entraîneur et on le fait parce qu'on connaît son histoire. Il nous reste 9 matches à jouer, la finale de la Carabao Cup et on peut finir la saison en beauté. C'est vrai qu'on a manqué de beaucoup de choses contre le Dinamo, c'est difficile à expliquer, mais, quand on a terminé ce match, on les a toutes regrettées", a-t-il poursuivi. Il s'est également présenté devant les médias officiels du club des Spurs.

"On est tous dans le même bateau. On perd et on gagne ensemble. Ce qui s'est passé en Croatie relève de la responsabilité de chacun d'entre nous", a-t-il déclaré. Il semble que l'érosion possible des joueurs par Mou se dissipe.