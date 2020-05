Lucas Ocampos est "très motivé" par l'intérêt du Real Madrid

Lucas Ocampos a souvent été critiqué lors de son passage en Ligue, en raison de ses lacunes techniques. Cependant, les supporters de l'OM appréciaient beaucoup son profil.

L'été dernier, l'Argentin a quitté l'Hexagone pour rejoindre l'Andalousie et jouer sous les ordres de Lopetegui, ancien entraîneur du Real Madrid. En si peu de temps, il est devenu un joueur indispensable pour Séville.

L'international de l'Albiceleste a été interviewé par la radio 'Club Octubre 947', et le consultant lui a demandé quel était son ressenti sur les dernières rumeurs le concernant.

"L'autre jour, nous en avons parlé avec ma femme. Nous avons ouvert le journal et elle a dit que le Real Madrid me suivait. Cela a de quoi faire gonfler la poitrine de n'importe quel autre joueur, moi, ce sont des choses qui me motivent énormément. Le plus grand désir d'un joueur est d'évoluer dans ces clubs, dans les meilleurs clubs du monde."

Cette saison il a inscrit 12 buts et fourni 3 passes décisives en 29 matches.