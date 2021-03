Lucas Ocampos clame son amour pour le Séville FC

Recruté à l'été 2019 par le Séville FC, Lucas Ocampos s’est peu à peu imposé comme un élément essentiel de l'équipe andalouse. Ses performances remarquées ont logiquement attiré les convoitises des plus grosses écuries européennes.

Mais l'intéressé, sous contrat jusqu'en juin 2024, a envie de rester longtemps à Séville : "Il y a eu beaucoup de discussions (sur une éventuelle prolongation), mais je dis toujours la même chose. Je me concentre sur le quotidien. J'aime la ville, ce qui s'est passé au cours de ces deux années et j'espère que cela va continuer. Je suis très heureux et je ne pense à aucun autre endroit que celui-ci", a-t-il déclaré au micro de Canal Sur.