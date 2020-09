Lucas Paquetá dans le viseur de Juninho

Dans son entretien pour 'RMC Sort' mardi, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a assuré que le mercato lyonnais avançait, mais qu'il préférait ne pas donner de noms dans les médias.

Alors que plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur de certains cadors européens, dont Houssem Aouar et Memphis Depay, l'OL va avoir besoin de renforts pour équilibrer son effectif.

Et si l'on en croit les médias italiens et particulièrement 'La Gazzetta dello Sport', c'est l'international brésilien Lucas Paquetá qui serait dans la ligne de mire de Juninho et de Jean-Michel Aulas.

Arrivé en janvier 2019 en provenance de Flamengo au Milan AC, Lucas Paquetá n'a pas réellement réussi à convaincre en Lombardie et Lyon espère pouvoir le convaincre de rejoindre la Ligue 1.

Le média cité rapporte que le club lyonnais serait prêt à faire une offre de 22 millions d'euros à Milan pour le transfert du Brésilien. En 2019, Paqueta avait coûté 35 millions d'euros à Milan.