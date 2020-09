Lucas Torreira bientôt prêté au Torino

D'après 'Sky Sports', le Torino avance dans les négociations avec Arsenal pour le recrutement de Torreira. Le club londonien souhaite se séparer du joueur cet été et tout laisse à penser que le transfert portera sur un prêt.

À maintenant 24 ans, le joueur n'a pas encore tout montré sous les ordres d'Arteta. Pour cette raison, le club chercherait un prêt dans une équipe qui lui offrirait du temps de jeu et lui permettrait de se montrer sur les terrains. Un prêt avec une option d'achat qui atteindrait 24 millions d'euros.

D'autre part, et toujours selon la même source, le Torino pourrait s'acquitter de l'option d'achat en deux versements. Alors que l'Atético de Madrid et la Fiorentina semblent également intéressés par le joueur, le Torino aurait tout intérêt à boucler ce dossier au plus vite.