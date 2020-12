Lucas Torreira déjà sur le départ ?

Le prêt d'un an de Lucas Torreira à l'Atlético Madrid pourrait connaître une fin anticipée. Débarqué cet été depuis Arsenal, l'Uruguayen est très peu utilisé par son coach.

Selon 'TMW', Torreira intéresse le Torino qui serait prêt à recruter le milieu de terrain dès janvier.

En effet, en manque de temps de jeu chez les Colchoneros (182 minutes en cinq matches, dont seulement deux en tant que titulaire), on ne peut pas exclure que l'Uruguayen mette fin à sa collaboration avec le club rouge et blanc plus tôt que prévu.

Toutefois, Arsenal comme l'Atlético devront donner leur accord avant toutes négociations.