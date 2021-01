Lucas Vazquez botte en touche sur sa prolongation

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Lucas Vazquez ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. En attendant d'y voir plus clair, l'Espagnol montre ses qualifités sur le terrain, comme c'est le cas face au Celta Vigo samedi soir, où il a été impliqué sur les deux buts de son équipe.

Interrogé au sujet de sa prolongation, Vazquez a préfèré botter en touche. "Je joue beaucoup et je suis très reconnaissant pour les opportunités offertes par l'entraîneur. J'espère continuer à aider l'équipe et mes coéquipiers. C’est toujours une joie de marquer et surtout lorsqu’il y a une victoire au bout. Ça reste le plus important. Nous verrons ce qui se passe avec la prolongation. Cela ne dépend pas que de moi", a-t-il déclaré au micro de 'Movistar'.