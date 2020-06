Lucas Vazquez forfait pour la reprise contre Eibar

Lucas Vazquez n'était pas à l'entraînement ce samedi à Valdebebas pour la dernière session avant la reprise de la Liga, pour un match dimanche soir contre Eibar à 19h30.

Comme l'avait annoncé la presse espagnole, le joueur espagnol n'a pas été convoqué parmi les 23 joueurs appelés par Zinedine Zidane pour participer à la rencontre de dimanche.

L'ailier souffrirait d'une surcharge musculaire et aurait ainsi rejoint Nacho Fernández, Mariano Diaz et Luka Jovic, qui sont tous à l'infirmerie eux aussi et seront absents.

La bonne nouvelle pour Zinedine Zidane, c'est qu'il pourrait compter sur Marco Asensio pour remplacer Lucas Vazquez contre Eibar, celui-ci faisant son retour pour la première fois en Liga cette saison.