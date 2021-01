Lucas Vazquez, l'indispensable de Zidane

Qui aurait dit en début de saison que Lucas Vazquez serait l'un des joueurs les plus utilisés de l'effectif de Zinedine Zidane, lui qui faisait l'objet de rumeurs de départ l'été dernier ?

Pourtant, il s'agit bien de la réalité. L'ailier espagnol a profité d'une première blessure de Dani Carvajal pour se remettre petit à petit en forme, avant de devenir un véritable couteau suisse pour son entraîneur.

Lors des derniers mois, Lucas Vazquez a vu son temps de jeu être reparti entre le poste de défenseur latéral droit, et celui d'ailier droit, selon les besoins de Zidane et les blessures et indisponibilités de ses coéquipiers.

De quoi atteindre une statistique surprenante. Contre Alavés, Lucas Vazquez a joué son vingtième match consécutif en tant que titulaire cette saison, enchaînant 13 journées de Liga consécutives, ainsi que des titularisations en Ligue des champions (x2 contre l'Inter, une contre le Shakhtar et une autre contre Mönchengladbach), ainsi qu'un match de Supercoupe et un autre de Coupe du Roi.

La dernière fois qu'il a été remplaçant, c'était contre le FC Barcelone le 27 octobre dernier. Et la dernière fois qu'il a été laissé au repos, c'était contre le Shakhtar Donetsk, le 21 octobre dernier.

Bien souvent critiqué par les supporters du Real Madrid et parfois auteur de performances qui laissent à désirer, Lucas Vazquez est un véritable soldat pour Zidane cette saison.